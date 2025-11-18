"Деньги 24": маркетплейсы подверглись критике со стороны Центробанка

Маркетплейсы оказались в центре критики на конференции Центробанка, посвященной правам потребителей финансовых услуг. Как отмечают эксперты, практика предоставления скидок при оплате картами конкретных маркетплейсов создает неравные условия конкуренции, поскольку большинство крупных банков не имеют собственных торговых платформ.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что из-за деятельности маркетплейсов бюджет недополучил 1,5 триллиона рублей налоговых поступлений, поскольку скидки онлайн-витрин негативно влияют на продажи в физических магазинах. В Центробанке рассматривают возможность регулирования рыночных механизмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.