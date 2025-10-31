Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 17:30

Экономика

"Деньги 24": Всемирный банк предрек падение цен на нефть до самых низких значений за 5 лет

"Деньги 24": Всемирный банк предрек падение цен на нефть до самых низких значений за 5 лет

"Деньги 24": россияне скупили почти 20 тонн золота за 3 месяца

"Деньги 24": европейские автопроизводители могут остановить конвейеры через несколько дней

"Деньги 24": 6% россиян планируют делать покупки в "черную пятницу"

"Деньги 24": цена нефти Brent может опуститься до 60 долларов за баррель в 2026 году

"Деньги 24": россияне вошли в пятерку главных покупателей золота в мире

"Деньги 24": новый закон об увеличении лимита возмещения по вкладам вступил в РФ

"Деньги 24": уровень одобрения микрозаймов в России упал до минимума

"Деньги 24": в РФ планируют урегулировать рынок рассрочки при сделках с жильем

"Деньги 24": эксперт рассказал, что подорожало в России за неделю

Всемирный банк прогнозирует падение цен на нефть до самых низких значений за последние 5 лет. По мнению аналитиков, снижение стоимости нефти марки Brent связано с ростом добычи после отмены квот ОПЕК+ и уменьшением спроса из-за активного перехода на электрокары.

Как отмечает экономический обозреватель Евгений Беляков, Россия уже продает нефть с дисконтом около 10 долларов за баррель. В проекте федерального бюджета на следующий год заложены доходы от продажи нефти и газа на уровне 9 триллионов рублей, что соответствует нынешним показателям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика