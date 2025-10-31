"Деньги 24": Всемирный банк предрек падение цен на нефть до самых низких значений за 5 лет

Всемирный банк прогнозирует падение цен на нефть до самых низких значений за последние 5 лет. По мнению аналитиков, снижение стоимости нефти марки Brent связано с ростом добычи после отмены квот ОПЕК+ и уменьшением спроса из-за активного перехода на электрокары.

Как отмечает экономический обозреватель Евгений Беляков, Россия уже продает нефть с дисконтом около 10 долларов за баррель. В проекте федерального бюджета на следующий год заложены доходы от продажи нефти и газа на уровне 9 триллионов рублей, что соответствует нынешним показателям.

