Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 14:45

Общество

"Деньги 24": в России введут квоты на платное обучение по популярным специальностям

"Деньги 24": в России введут квоты на платное обучение по популярным специальностям

Сергей Собянин поздравил учителя школы № 1352 Нину Иванову с 90-летием

Российские вузы не смогут зачислять на платные места при среднем балле ЕГЭ ниже 50

Глава родительской ассоциации заявила о проблемах организации шведских столов в школах РФ

Шведские столы могут появиться в школьных буфетах в России

Систему шведских столов в школах предложили внедрить в Госдуме

Более 135 тысяч кружков и секций организованы для детей в Москве

Дни открытых дверей в московских колледжах продлятся до 1 ноября

Собянин: новая школа на 775 мест открылась в Хорошево-Мневниках

Фестиваль колледжей стартовал в столице

В России планируют ввести квоты на платное обучение в вузах по более чем 40 специальностям. Ограничения затронут такие направления, как юриспруденция, экономика, менеджмент и психология, где традиционно высок процент коммерческих студентов.

Согласно новым правилам, количество платных мест установят по средним показателям за последние два года. Вузы, где средний балл ЕГЭ у платников был ниже 50, полностью лишатся права набирать студентов на коммерческой основе по соответствующим направлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
образованиеобществовидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика