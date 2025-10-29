"Деньги 24": в России введут квоты на платное обучение по популярным специальностям

В России планируют ввести квоты на платное обучение в вузах по более чем 40 специальностям. Ограничения затронут такие направления, как юриспруденция, экономика, менеджмент и психология, где традиционно высок процент коммерческих студентов.

Согласно новым правилам, количество платных мест установят по средним показателям за последние два года. Вузы, где средний балл ЕГЭ у платников был ниже 50, полностью лишатся права набирать студентов на коммерческой основе по соответствующим направлениям.

