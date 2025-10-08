"Деньги 24": российские авиакомпании могут потерять более 300 самолетов к 2030 году

Российские авиакомпании могут потерять почти 340 самолетов к 2030 году, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, воздушные суда могут списать из-за возраста, а заменить их будет нечем.

Сейчас авиапарк 76 российских авиакомпаний насчитывает 1 135 воздушных судов, на них приходится 99% выполняемых полетов. При этом 47 воздушных судов из этого числа уже не эксплуатируются.

