"Деньги 24": Минпромторг предложил ввести налог на иностранные товары на маркетплейсах

Минпромторг предложил ввести специальный налог в 5% для продавцов иностранных импортных непродовольственных товаров на маркетплейсах, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По мнению авторов инициативы, это должно привести к двум аспектам.

Во-первых, должно снизиться количество контрафактного товара, ввозимого в Россию. Во-вторых, такое решение даст стимул отечественному производству.

