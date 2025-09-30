Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей стартует 1 октября. Банкнота будет посвящена северо-кавказскому федеральному округу и его центру. Итоги подведут через две недели.

Также Совет директоров Центробанка одобрил дизайн обновленной банкноты в 1 000 рублей. Художники Банка России и Гознака уже работают над эскизным проектом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.