30 сентября, 15:15

Экономика

Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей стартует 1 октября

Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей стартует 1 октября

Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей стартует 1 октября. Банкнота будет посвящена северо-кавказскому федеральному округу и его центру. Итоги подведут через две недели.

Также Совет директоров Центробанка одобрил дизайн обновленной банкноты в 1 000 рублей. Художники Банка России и Гознака уже работают над эскизным проектом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

