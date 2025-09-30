Форма поиска по сайту

30 сентября, 07:15

Общество

В Госдуме напомнили о штрафах за отказ в индексировании зарплат

В Госдуме напомнили о штрафах за отказ в индексировании зарплат. Правило касается не только бюджетных организаций, но и коммерческих компаний.

В первом случае требование закреплено законом. Коммерческие организации должны прописать порядок индексации в договорах или внутренних документах. Если работодатель нарушает правило, сотрудники могут обратиться с жалобой в прокуратуру и Трудовую инспекцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

