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15 февраля, 14:45

Экономика

"Деньги 24. Итоги": главные вопросы экономики и личных финансов

"Деньги 24. Итоги": главные вопросы экономики и личных финансов

Курс рубля укрепился после переговоров Путина и Трампа

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Курс рубля на неделе начал расти, достигнув минимальных значений с сентября прошлого года – ниже 90 рублей за доллар. Среди причин – звонок президента США Дональда Трампа Владимиру Путину.

Также резко выросли цены на тюльпаны, что связывают с предпраздничным спросом. На рынке недвижимости продолжается спад из-за недоступности ипотеки, при этом количество выдаваемых жилищных кредитов остается на низком уровне. Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".

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