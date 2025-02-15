"Деньги 24. Итоги": главные вопросы экономики и личных финансов

Курс рубля на неделе начал расти, достигнув минимальных значений с сентября прошлого года – ниже 90 рублей за доллар. Среди причин – звонок президента США Дональда Трампа Владимиру Путину.

Также резко выросли цены на тюльпаны, что связывают с предпраздничным спросом. На рынке недвижимости продолжается спад из-за недоступности ипотеки, при этом количество выдаваемых жилищных кредитов остается на низком уровне. Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".