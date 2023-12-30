"Деньги 24. Итоги": новые правила льготной ипотеки вступили в силу в РФ

В конце недели экономические обозреватели собирают актуальные вопросы из мира экономики и личных финансов.

Новые правила льготной ипотеки вступили в силу в РФ. Правительство РФ скорректировало параметры льготных ипотечных программ, повысив с 20 до 30% первичный взнос по такой ипотеке под 8% годовых. Кроме того, кабмин уравнял максимальный размер льготной ипотеки для всех российских регионов, утвердив везде лимит 6 миллионов рублей.

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