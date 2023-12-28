Банк России с января начнет операции, связанные с использованием средств ФНБ

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Центробанк РФ с 9 января начнет осуществлять операции на внутреннем валютном рынке, которые связаны с пополнением и использованием денег Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Кроме того, в первом полугодии регулятор намерен добавлять к представленным министерством финансов объемам операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в сутки.

Отмечается, что Центробанк планирует дополнительно за январь завершить продажу валюты в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии 2023 года.

Между тем Банк России принял решение изменить лимит переводов между счетами в разных кредитных организациях. Согласно данным ЦБ, с 1 мая следующего года россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через Систему быстрых платежей.

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