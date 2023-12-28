Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 22:30

Транспорт

Городской транспорт Москвы будет работать бесплатно в новогоднюю ночь

Городской транспорт Москвы будет работать бесплатно в новогоднюю ночь

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Общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет работать бесплатно. Добраться до дома горожане смогут на метро, МЦК, электробусах и трамваях. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Уточняется, что транспорт будет работать без оплаты с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Работу МЦД продлят до 03:00. Кроме того, с 1 по 8 января парковка в городе будет бесплатной. Исключение – парковки со шлагбаумами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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