Городской транспорт Москвы будет работать бесплатно в новогоднюю ночь

Общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет работать бесплатно. Добраться до дома горожане смогут на метро, МЦК, электробусах и трамваях. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Уточняется, что транспорт будет работать без оплаты с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Работу МЦД продлят до 03:00. Кроме того, с 1 по 8 января парковка в городе будет бесплатной. Исключение – парковки со шлагбаумами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.