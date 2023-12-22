Главную новогоднюю ель России украсили декором в виде барабанов, скрипок и масок

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Главную ель России, которую установили в честь Нового года на Соборной площади Кремля, украсили в стиле "Праздничный концерт". Об этом Агентству "Москва" рассказали в управлении делами российского президента.

"Оформление позволяет познакомиться с миром культуры, выбрать себе творческое хобби или профессию на всю жизнь", – говорится в сообщении.

Там отметили, что для того, чтобы нарядить елку, использовались украшения в виде барабанов, скрипок, труб и масок. При этом на ограждении под елью установлены яркие сценки с выступления на новогоднем концерте юных актеров, балерин, музыкантов. Также можно заметить золотую зеркальную надпись: "С Новым годом!"

Уточняется, что нарядили елку с помощью 1,2 тысячи метров светодиодных гирлянд, 54 световых шаров и 160 тающих сосулек с эффектом "бегущий свет". В общей сложности на ели развесили примерно 1,5 тысячи игрушек, из которых 600 украшений являются тематическими.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ель России спилили в городском округе Щелково и привезли на Соборную площадь Кремля. Высота 84-летнего дерева достигает 25 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, а размах веток – 10 метров.



Кремлевскую елку украсят более 1 тысячи игрушек и 1,5 километра гирлянд