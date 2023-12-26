Дептранс предупредил о строительных работах на 14-м и 32-м км МКАД

Из-за дождя со снегом и минусовой температуры в Дептрансе предупредили столичных водителей о напряженном трафике вечером 26 декабря. По прогнозам, на дорогах Москвы будет 7–8 баллов.

Еще в Дептрансе предупредил о строительных работах на 14-м и 32-м километрах МКАД, а также на Волгоградском проспекте в районе дома № 46. Свободны для быстрого движения автомобилей проспект Маршала Жукова, МСД и Кутузовский проспект.

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