"Личная территория": "цирк, да и только"

Бывшая артистка цирка и ледовых шоу осталась без крыши над головой, но с внушительным кредитом. Его Татьяна взяла на постройку дома в деревне Назарьево Павло-Посадского района. Вскоре после этого ее муж привел в семейное гнездо любовницу.

Со слов артистки, она вынуждена была уйти. При этом женщина осталась ни с чем – все имущество по брачному договору она переписала на супруга. В свою очередь мужчина заявляет, что не прогонял жену, мол, пусть живет с ними.

Как установить границы личной территории и защитить себя от абьюзивных отношений? Об этом – в программе "Личная территория".