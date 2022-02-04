16:45
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.
В Японии предложили использовать маски для двухлетних детей. Так Минздрав страны планирует предотвратить новую волну COVID-19. В Японии "Омикроном" в основном заражаются маленькие дети и пожилые люди. Высокий процент вакцинированных наблюдается только среди взрослых. А в детских коллективах вирус распространяется очень быстро.
В Грузии от части антиковидных ограничений решили отказаться. Ковид-сертификаты там больше не работают. В правительстве заявили, что они бесполезны, потому что "Омикроном" заражаются и привитые, и непривитые. Поэтому пока решили просто соблюдать санитарные требования.
По последним данным Минздрава, иммунитет к коронавирусу в Грузии имеют 80% жителей. Это и привитые, и переболевшие. Тем не менее суточный антирекорд по числу новых случаев обновлялся уже несколько раз за неделю.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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