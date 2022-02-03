Россиянам рассказали об актуальных направлениях для романтического путешествия

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Если оформить отпуск на 14 февраля, то можно совершить мини-поездку на трое суток в Санкт-Петербург, Махачкалу и Владикавказ из Москвы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Средняя стоимость перелета на человека в Санкт-Петербург и обратно составляет 3 600 рублей, а ночь в отеле категории "три звезды" – около 1 100 рублей. Авиабилет до Махачкалы и обратно будет стоить около 3 600 рублей. При этом жилье обойдется паре в 1 200 рублей за одну ночь.
Билет во Владикавказ и обратно обойдется в 3 800 рублей, а ночь в отеле – в 1 700 рублей. В Краснодар или Калининград можно отправиться за 4 200 и 4 500 рублей соответственно. При этом жилье в Краснодаре будет стоить от 800 рублей в сутки, а в Калининграде – около 1 400 рублей.
Билет из Санкт-Петербурга в Москву и обратно будет стоить 3 400 рублей. Отель же в столице можно забронировать за 1 400 рублей за ночь. Путешествие в Калининград обойдется в 5 200 рублей, а в Казань – в 5 600 рублей. Из Санкт-Петербурга можно отправиться в Мурманск и обратно за 6 100 рублей. Стоимость размещения в отеле за одну ночь начинается с 1 700 рублей.
Ранее сообщалось, что власти Италии смягчили ограничения для туристов, привитых непризнанными в Евросоюзе вакцинами, в том числе "Спутником V". Теперь путешественники могут посещать места, вход в которые разрешен лишь при наличии сертификата о вакцинации, по результатам теста на коронавирус. Это позволит туристам заселяться в отели, передвигаться на общественном транспорте, а также входить в музеи, театры, бары и рестораны.
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