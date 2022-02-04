Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.

Болеющим COVID-19 португальцам разрешили выйти из дома в день выборов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.