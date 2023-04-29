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29 апреля, 19:00

Спорт

"Московский спорт": Елена Никитина

"Московский спорт": Елена Никитина

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Трехкратный призер чемпионатов мира и четырехкратная чемпионка мира по скелетону Елена Никитина смогла за шесть лет смогла стать бронзовым призером Олимпийских игр. Она сказала, что любая цель достижима, если ты что-то для этого делаешь.

О том, как спортсменку поддерживала вся Россия и ее наставник Денис Алимов во время суда из-за нарушения антидопинговых правил, о несправедливости и о том, как она смогла вернуть бронзовую медаль – в программе "Московский спорт".

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