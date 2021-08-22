"Московский спорт": UFC организует бой Яна и Стерлинга

UFC готов преподнести всем поклонникам MMA долгожданную встречу Петра Яна с американцем Стерлингом.

Встретиться на ринге спортсмены могу уже осенью. Бой состоится в Абу-Даби. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

