Хоккеистки сборной РФ уступили команде США в контрольном матче перед ЧМ-2021

Фото: скриншот видео youtube.com Russia Hockey

Хоккеистки сборной России с крупным счетом уступили команде США в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира, сообщает РИА Новости.

Игра проходила в Калгари и завершилась со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0).

Россиянки проведут стартовый матч на чемпионате 22 августа. Они будут играть против сборной Швейцарии.

С 25 по 28 августа в столице пройдут матчи Кубка мэра Москвы по хоккею. В них примут участие шесть команд – московские ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Витязь" из Подмосковья, "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) и "Амур" (Хабаровск).

В этом году турнир пройдет по новой системе. Всего сыграют девять матчей. Пройдут они на арене "Мегаспорт" на Ходынском поле.