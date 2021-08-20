В ФГР признали удовлетворительным выступление женской сборной на ОИ

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Исполнительный комитет Федерации гандбола России признал удовлетворительным выступление женской сборной на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

"Исполком признал выступление женской сборной России на Олимпиаде удовлетворительным (по двухбалльной системе). Аналогичные оценки получили женская молодежная сборная (главный тренер – Михаил Измайлов), ставшая второй на чемпионате Европы, и женская юниорская сборная (главный тренер – Алексей Гумянов), завоевавшая бронзу чемпионата Европы", – отмечается в заявлении.

Женская сборная России по гандболу завоевала серебро на минувшей Олимпиаде. В финале российские спортсменки встретились с командой Франции, уступив им со счетом 25:30.

Россиянка Анна Вяхирева стала самым ценным игроком олимпийского турнира, по мнению Международной федерации гандбола (IHF). Спортсменке 26 лет. Она является олимпийской чемпионкой 2016 года. Кроме того, она завоевывала серебро чемпионата Европы в 2018 году и бронзу чемпионата мира в 2019 году.

Женская юниорская сборная завоевала бронзу чемпионата Европы. В матче за третье место юниорского чемпионата Европы российским гандболисткам удалось победить команду Дании.