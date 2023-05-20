"Сити. Едим": мексиканская кухня в Москве 2.0

В Москву представлять фильм "Черная луна" на ММКФ, который взял серебряного "Святого Георгия" за режиссерскую работу, приехала целая делегация из Мексики.

Саша Ильин встретился с продюсером Жоэль Нуньес и художником-постановщиком Хосе Луис Агилар и прогулялся с ними по ресторанам, чтобы уже точно понять, где готовят настоящую мексиканскую еду и насколько все это в принципе на нее похоже. Подробнее – в сюжете проекта "The City".