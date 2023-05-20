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Новости

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Город

"Сити. Едим": мексиканская кухня в Москве 2.0

"Сити. Едим": мексиканская кухня в Москве 2.0

Москвичей пригласили на акцию "Ночь в музее"

Новости часа: Бочкарев рассказал о южном участке МСД

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 20 мая

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Новости часа: плавучие причалы доставили в Москву

Международный театральный фестиваль имени Чехова открылся в столице

Жителям столицы рассказали о работе медсестер в московских медорганизациях

Новости часа: временные велополосы разметили на 25 улицах Москвы

Две новые линии МЦД планируют открыть в Москве осенью

В Москву представлять фильм "Черная луна" на ММКФ, который взял серебряного "Святого Георгия" за режиссерскую работу, приехала целая делегация из Мексики.

Саша Ильин встретился с продюсером Жоэль Нуньес и художником-постановщиком Хосе Луис Агилар и прогулялся с ними по ресторанам, чтобы уже точно понять, где готовят настоящую мексиканскую еду и насколько все это в принципе на нее похоже. Подробнее – в сюжете проекта "The City".

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