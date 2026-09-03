Пассажиры общественного транспорта Подмосковья могут временно снизить расходы на поездки. На автобусных и троллейбусных маршрутах региона введена скидка 18 рублей, которая действует до конца ноября. Обязательным условием является бесконтактная оплата с помощью смартфона с загруженной картой "Мир" (для устройств на Android).

Стоимость проезда списывается автоматически с учетом скидки. Для этого не требуется подключение к интернету.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.