"Откройте, Давид": Дарья Повереннова

Об эйджизме, "беспощадных" сценариях, неожиданной роли "продюсера" и новых работах в театре Маяковского. "Все устали от бессмысленности, людям нужен смысл, а спектакль должен давать зрителю надежду".

Давид Виннер провел день с заслуженной артисткой России – Дарьей Поверенновой. Что изменилось в театре Маяковского с приходом Егора Перегудова? Какую неожиданную роль получила Дарья в альманахе "Истории", который поставили к 100-летию театра? Почему у актеров 50+ так мало работы в кино и можно ли бороться с эйджизмом? Как без денежных вложений оставаться юной и красивой женщиной?

Как Дарья стала театральным продюсером, какую новую профессию планирует получить, и что актриса хочет передать своим студентам? О "телеграмме" в зал, поколении тик-тока, ответственности актеров перед публикой смотрите в новом выпуске "Откройте, Давид".





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