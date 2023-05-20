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20 мая, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Дарья Повереннова

"Откройте, Давид": Дарья Повереннова

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 20 мая

Международный театральный фестиваль имени Чехова открылся в столице

"Раскрывая тайны звезд": сказка с несчастливым концом

"Тайны души": Леонид Якубович

Акция "Ночь в музее" пройдет в столице 20 мая

"Ночью Сити": Станиславский наше все

"Золотая рыбка": Татьяна Судец

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Премьера шоу "Удивительные люди" состоится на телеканале "Россия"

Об эйджизме, "беспощадных" сценариях, неожиданной роли "продюсера" и новых работах в театре Маяковского. "Все устали от бессмысленности, людям нужен смысл, а спектакль должен давать зрителю надежду".

Давид Виннер провел день с заслуженной артисткой России – Дарьей Поверенновой. Что изменилось в театре Маяковского с приходом Егора Перегудова? Какую неожиданную роль получила Дарья в альманахе "Истории", который поставили к 100-летию театра? Почему у актеров 50+ так мало работы в кино и можно ли бороться с эйджизмом? Как без денежных вложений оставаться юной и красивой женщиной?

Как Дарья стала театральным продюсером, какую новую профессию планирует получить, и что актриса хочет передать своим студентам? О "телеграмме" в зал, поколении тик-тока, ответственности актеров перед публикой смотрите в новом выпуске "Откройте, Давид".

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