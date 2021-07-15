"Историс": с Дуа Липы требуют деньги за то, что она разместила в Instagram свой портрет

С Дуа Липы требуют деньги за то, что она разместила в Instagram свой портрет. Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри номинировали на телевизионную премию.

А Кэти Перри перепутала Софью Таюрскую с Ферги. Об этом – в программе "Историс".