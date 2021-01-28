"Историс": Стас Костюшкин привился от коронавируса

Стас Костюшкин, сделавший прививку от коронавируса, ответил на нападки хейтеров и объяснил, почему решился на вакцинацию.

Кто еще из звезд больше не боится COVID-19 и бесстрашно ходит без маски? Об этом – в программе "Историс".