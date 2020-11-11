"Историс": Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев тайно сыграли свадьбу

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев сыграли тайную свадьбу. Почему церемония прошла под грифом "секретно"?

Как складывалась личная жизнь звезд до судьбоносной встречи? Что могло помешать их счастью? Об этом – в программе "Историс".