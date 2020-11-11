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Общество

12:05

Более 6 тыс человек присоединились к онлайн-тренировкам проекта "Спортивные выходные"

спорт общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более шести тысяч человек присоединились к онлайн-тренировкам проекта "Спортивные выходные", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Онлайн-тренировки – это удобство и комфорт. Вместе с профессионалами своего дела участники проекта посещают высококлассные онлайн-занятия и консультации. Сейчас порядка 500 человек ежедневно делают зарядку от "Спортивных выходных", а почти четыре тысячи пользователей Telegram следят и участвуют в жизни нашего канала", – рассказал замдиректора центров госуслуг города Москвы Александр Гребенкин.

Проект реализован департаментом спорта Москвы совместно с центрами госуслуг "Мои документы" в рамках программы "Здоровая Москва". В рабочие дни в 07:00 пользователям предлагают на YouTube-канале проекта провести вместе с инструкторами зарядку, а выходные все желающие могут присоединиться к функциональным и танцевальным тренировкам.

Получить подробную консультацию по проекту можно в центрах госуслуг. Ознакомиться с расписанием "Спортивных выходных" можно на сайте проекта. Информацию также дублируют в Telegram-канале.

Проект "Спортивные выходные" перешел в онлайн-формат в октябре. В сентябре сообщалось, что за месяц его участники провели на занятиях 600 часов и пробежали 555 километров.

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