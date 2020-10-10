Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Проект "Спортивные выходные" переходит в онлайн-формат, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Столичные жители смогут дистанционно принять участие в функциональной тренировке, скандинавской ходьбе и йоге. Замдиректора центров госуслуг Москвы Александр Гребенкин отметил, что рад видеть положительные и искренние отзывы участников проекта.
"Уверены, что новый формат будет не менее востребован и мы вместе добьемся выдающихся результатов", – подчеркнул Гребенкин.
Сообщается, что прямая трансляция "Спортивных выходных" будет проходить по выходным на Youtube-канале проекта. Их будут вести именитые чемпионы, кандидаты и мастера спорта и другие профессиональные спортсмены.
Кроме того, о новом формате "Спортивных выходных" расскажут в центрах госуслуг Москвы. Также для обратной связи создан Telegram-канал.
Ранее в Москве создали защитный протокол для администраций спортивных организаций столицы. В нем описаны требования для борьбы с коронавирусной инфекции. Сообщается, что от администрации спортивных организаций и их посетителей зависит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в городе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: