Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Спортивные выходные" переходит в онлайн-формат, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Столичные жители смогут дистанционно принять участие в функциональной тренировке, скандинавской ходьбе и йоге. Замдиректора центров госуслуг Москвы Александр Гребенкин отметил, что рад видеть положительные и искренние отзывы участников проекта.

"Уверены, что новый формат будет не менее востребован и мы вместе добьемся выдающихся результатов", – подчеркнул Гребенкин.

Сообщается, что прямая трансляция "Спортивных выходных" будет проходить по выходным на Youtube-канале проекта. Их будут вести именитые чемпионы, кандидаты и мастера спорта и другие профессиональные спортсмены.

Кроме того, о новом формате "Спортивных выходных" расскажут в центрах госуслуг Москвы. Также для обратной связи создан Telegram-канал.

Ранее в Москве создали защитный протокол для администраций спортивных организаций столицы. В нем описаны требования для борьбы с коронавирусной инфекции. Сообщается, что от администрации спортивных организаций и их посетителей зависит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в городе.