В Москве создан защитный протокол по борьбе с COVID-19 для спортивных организаций

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Защитный протокол по борьбе с COVID-19 разработан для администраций спортивных организаций Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.
Сообщается, что в документе описаны необходимые требования для успешной борьбы с инфекцией коронавируса в условиях пандемии.
"(Документ. – Прим. ред.) позволяет администрации спортивных объектов понимать, какие требования необходимо выполнять для соблюдения борьбы с инфекцией", – пояснил Кондаранцев.
Он отметил, что от администрации спортивных объектов и посетителей зависит дальнейшее развитие ситуации с COVID-19. При этом не все руководители спортивных объектов должным образом относятся к требованиям Роспотребнадзора, подчеркнул глава департамента.
"Вместе с тем есть и действительно добросовестные организации, руководители спортивных объектов, и мы всегда стараемся оказать повсеместную помощь", – заявил Кондаранцев.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, как избежать введения новых ограничений из-за COVID-19. По ее словам, это удастся сделать при соблюдении всех норм эпидемиологической безопасности.
За последние сутки в Москве выявили 2 300 случаев COVID-19. При этом темп прироста новых случаев коронавируса в городе за 2 недели составил 0,45%.
В Москве выявили 2 300 новых случаев COVID-19
Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице был введен домашний режим для пожилых людей. Ограничения будут действовать до 28 октября.
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