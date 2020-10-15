Эксперт рассказал, до какого возраста безопасно ходить в фитнес-клуб

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Посещать фитнес-клубы можно в любом возрасте, считает врач по лечебной физкультуре, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Он подчеркнул, что физическая активность даже полезна людям в возрасте. По словам специалиста, пенсионерам не запрещается практиковать силовые тренировки. Главное, следить за интенсивностью. С возрастом у людей наблюдается нехватка мышечной массы, а занятия в зале помогут ее восполнить, заметил спортивный врач.
Ачкасов порекомендовал перед посещением фитнес-клубов проконсультироваться со спортивным врачом и получить от него направление. Так, специалист поможет определить оптимальные нагрузки.
"Все зависит от интенсивности. Хоть бег, хоть силовые упражнения. Кроме того, сегодня есть немало программ, созданных именно для пожилых людей, – та же скандинавская ходьба. Это все виды фитнеса. Так что подобрать подходящие варианты вполне возможно", – поделился спортивный врач, добавив, что перед занятиями необходимо проверять здоровье.
Для этого, по словам Ачкасова, необходимо пройти электрокардиографическое и геронтологическое обследование, прием терапевта и сдать определенные анализы. Решение о дополнительных проверках принимает врач.
Ранее сообщалось, что физическая активность и занятия спортом снижают риск преждевременной потери мышечной силы, позволяют сохранить память и когнитивные функции. Физкультура помогает при профилактике болезни Альцгеймера. Все дожившие до столетнего возраста люди физически активны.
Однако при наличии у пожилого человека каких-либо заболеваний перед упражнениями необходимо проконсультироваться с врачом.
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