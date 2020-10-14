Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Проект "Московское долголетие" проводит занятия в формате онлайн. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Дистанционные встречи проходят по 30 разным направлениям, среди которых компьютерные технологии, иностранные языки, рисование, физкультура, художественно-прикладное творчество.
В проекте задействовано более 600 преподавателей. По их словам, на первых этапах работы в онлайн были сложности, рассказывает заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.
"Были ситуации, когда преподаватели сами регистрировали участников в Zoom. Но те, кто остался в онлайне, нашли в таком формате свои преимущества, и мы будем его развивать", – подчеркнул Филиппов.
Кроме стандартных занятий в дистанционном формате можно заниматься и уникальными. На мастер-классах "Вторая жизнь вещей" участникам рассказывают, как создавать предметы интерьера из подручных средств. Также есть занятия по ландшафтному дизайну, моде и стилю, макияжу и прическам, а еще психологической грамотности и обработке фотографий. В осенне-зимний сезон любители литературы могут заниматься на занятиях "Литературной мастерской".
Организация "Аллегро-23", которая подготавливает занятия для участников "Московского долголетия", также приглашает изучать литературу. Разобрать орфографию, пунктуацию и стили, а также написать рассказ или мемуар можно на занятиях по мемуаристике, которые проводит Высшая школа экономики. Изучить английскую литературу предлагают на специальных чтениях, проводимых организацией "Много детства".
Актуальное расписание групп можно узнать по телефону ближайшего территориального центра социального обслуживания, который есть на сайте проекта.
Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко высоко оценила программу "Московское долголетие" и заявила о развитии аналогичных проектов в регионах. По ее мнению, программы для старшего поколения помогают пенсионерам активно взаимодействовать с обществом.
"Это наш город": участники "Московского долголетия" посетили более четырех тысяч занятий
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