СК и ГП просят возбудить дело за распространение интимного видео Дзюбы

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В Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру поступило обращение с призывом привлечь к уголовной ответственности тех, кто распространил интимный видеоролик с участием футболиста сборной России Артема Дзюбы. Документы направил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, сообщает News.ru.

Депутат заявил, что запись была опубликована без согласия спортсмена. Более того, по мнению Анохина, характер видео свидетельствует о незаконном распространении данных о личной жизни футболиста.

"Прошу Вас провести проверку наличия в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного статьей 137 Уголовного кодекса РФ УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). В случае выявления в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления – возбудить уголовное дело по соответствующей статье в порядке, предусмотренном действующим законодательством", – сказано в обращении.

Скандальный инцидент с Артемом Дзюбой произошел 8 ноября, когда в Сеть попало видео спортсмена интимного характера. При этом сам футболист заявил, что благодарит судьбу за очень болезненные и жестокие для него уроки, в которых он считает виноватым самого себя.

В РФС прокомментировали ситуацию со скандальным видео с Дзюбой. По словам Андрея Созина, произошедшее не имеет к спорту никакого отношения, однако будет иметь огромное значение для репутации спортсмена.

Позднее стало известно, что капитан сборной России по футболу не будет вызван в расположение национальной команды на ноябрьские сборы.

