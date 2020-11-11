Еще 3 857 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице выздоровели еще 3 857 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 350 746", – сообщила вице-мэр.

Отсутствие у пациента заболевания подтверждается путем проведения исследований. Кроме того, всем, кому необходимо находиться под наблюдением после выписки, медики дают определенные рекомендации.

Также в Москве выздоровевшие пациенты могут сдать плазму для лечения других людей. Чтобы записаться на процедуру, нужно позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16.

За прошедшие сутки в столице скончались 73 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Как стало известно ранее, в столице вводится порядок снабжения пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами на основании клинической картины заболевания. Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью министерства здравоохранения РФ Инна Куликова объяснила, что препараты будут предоставлять еще до результатов ПЦР-тестов.

