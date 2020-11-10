В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 73 пациента с COVID-19. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что у всех пациентов была зафиксирована пневмония. Всего в столице умерли 7 502 человека с COVID-19.

За последние сутки в России выявили 20 977 новых случаев коронавируса. При этом 5 322 случая не имели клинических проявлений болезни.

В Москве за последние сутки зарегистрировано 5 902 случая коронавирусной инфекции. Данный показатель в столице зафиксировался на уровне майских отметок.

В Москве выявлено 5 902 новых случая заражения коронавирусом

Ранее стало известно о существенном росте числа заболевших COVID-19 в Москве. Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник также рассказал о нагрузке на систему здравоохранения. По словам Собянина, врачи работают на пределе свои возможностей.

В этой связи Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Действовать новые меры будут с 13 ноября до 15 января 2021 года.