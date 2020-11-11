Проданные до 13 ноября билеты в театры Москвы останутся в силе, несмотря на ограничения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Билеты, проданные в театры и концертные залы до 13 ноября, останутся в силе, сообщается в приказе министерства культуры РФ.
В документе отмечается, что если же количество проданных мест уже достигло 25% от общей вместимости зала, то дальнейшую продажу билетов следует прекратить.
"В случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября по 15 января 2021 года включительно, в объеме, превышающем [25%], прекратить дальнейшую продажу билетов, а также обеспечить допуск посетителей по ранее приобретенным билетам", – говорится в приказе.
В документе также указывается подведомственным театрам, кинозалам и другим культурным учреждениям сократить количество продаваемых билетов. Это необходимо для обеспечения распоряжения об обеспечении заполненности зала не более 25% от его общей вместимости.
Кроме того, музеи и музеи-заповедники Москвы не будут проводить выставки до 15 января 2021 года. Также вводится запрет на организацию групповых экскурсий и других культурных и просветительских мероприятий в данных столичных учреждениях.
10 ноября в Москве усилили ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. В комплекс мероприятий вошло условие работы театров, кинотеатров и концертных залов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: