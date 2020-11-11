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Москва 24

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Общество

10:43

Проданные до 13 ноября билеты в театры Москвы останутся в силе, несмотря на ограничения

культура общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Билеты, проданные в театры и концертные залы до 13 ноября, останутся в силе, сообщается в приказе министерства культуры РФ.

В документе отмечается, что если же количество проданных мест уже достигло 25% от общей вместимости зала, то дальнейшую продажу билетов следует прекратить.

"В случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября по 15 января 2021 года включительно, в объеме, превышающем [25%], прекратить дальнейшую продажу билетов, а также обеспечить допуск посетителей по ранее приобретенным билетам", – говорится в приказе.

В документе также указывается подведомственным театрам, кинозалам и другим культурным учреждениям сократить количество продаваемых билетов. Это необходимо для обеспечения распоряжения об обеспечении заполненности зала не более 25% от его общей вместимости.

Кроме того, музеи и музеи-заповедники Москвы не будут проводить выставки до 15 января 2021 года. Также вводится запрет на организацию групповых экскурсий и других культурных и просветительских мероприятий в данных столичных учреждениях.

10 ноября в Москве усилили ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. В комплекс мероприятий вошло условие работы театров, кинотеатров и концертных залов.

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