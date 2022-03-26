"Интервью": Вячеслав Торсунов

Какие льготы и субсидии на оплату ЖКУ помогут москвичам справиться с последствиями санкций? За счет чего в Москве снизилось потребление воды? Как изменится пешеходная навигация в столице? И как следят за чистотой и состоянием подъездов?

Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал руководитель департамента ЖКХ Москвы Вячеслав Торсунов.