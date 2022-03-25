"Московский патруль": ФСБ задержала начальника следственного отдела по Тверскому району

Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали начальника следственного отдела по Тверскому району Главного Следственного Управления СКР по Москве Марата Тамбиева. Его подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов рублей.

В Следственном комитете информацию о задержании Марата Тамбиева пока не комментируют. Мобильный телефон майора юстиции отключен. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.