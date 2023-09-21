"Московский патруль": пассажирка попыталась пронести более 150 ювелирных изделий

Пассажирка попыталась пронести более 150 ювелирных изделий через зеленый коридор. Сотрудники Шереметьевской таможни задержали женщину, прилетевшую из Турции.

В своем чемодане она спрятала серебряных изделий более чем на 1 миллион рублей и попыталась пройти с незадекларированным товаром. Драгоценности, якобы для личного пользования, она завернула в фольгу и разложила частями внутри багажа.

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