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21 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": пассажирка попыталась пронести более 150 ювелирных изделий

"Московский патруль": пассажирка попыталась пронести более 150 ювелирных изделий

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Пассажирка попыталась пронести более 150 ювелирных изделий через зеленый коридор. Сотрудники Шереметьевской таможни задержали женщину, прилетевшую из Турции.

В своем чемодане она спрятала серебряных изделий более чем на 1 миллион рублей и попыталась пройти с незадекларированным товаром. Драгоценности, якобы для личного пользования, она завернула в фольгу и разложила частями внутри багажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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