21 сентября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": пассажирка попыталась пронести более 150 ювелирных изделий
Пассажирка попыталась пронести более 150 ювелирных изделий через зеленый коридор. Сотрудники Шереметьевской таможни задержали женщину, прилетевшую из Турции.
В своем чемодане она спрятала серебряных изделий более чем на 1 миллион рублей и попыталась пройти с незадекларированным товаром. Драгоценности, якобы для личного пользования, она завернула в фольгу и разложила частями внутри багажа.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль