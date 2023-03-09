"Московский патруль": Баранов представил нового руководителя УВД по ЗАО

Сегодня начальник столичного полицейского главка Олег Баранов представил личному составу нового руководителя УВД по западному административному округу.

На эту должность указом президента РФ был назначен полковник полиции Алексей Зеленцов,

который свой профессиональный путь начинал еще с оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями сразу после окончания Московского юридического института МВД России. По традиции, генерал-лейтенант Олег Баранов вручил новому начальнику служебное удостоверение.

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