Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 21:45

Общество

"Московский патруль": Баранов представил нового руководителя УВД по ЗАО

"Московский патруль": Баранов представил нового руководителя УВД по ЗАО

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Россияне купили 375 тысяч букетов 8 марта

Москвичи показали закат в столице 9 марта

"Жизнь в большом городе": товары для животных

"Мой район. Навигатор": москвичей ждут "температурные качели" 11–12 марта

"Деньги 24": россиян призвали откладывать деньги на пенсию

Москвич устроил рукопашный "бой со снегом" и попал на видео

В столице похолодает до минус 5–10 градусов в ночь на 10 марта

Банк "Тинькофф" устроил встречу с клиентами на катке в Парке Горького

Сегодня начальник столичного полицейского главка Олег Баранов представил личному составу нового руководителя УВД по западному административному округу.

На эту должность указом президента РФ был назначен полковник полиции Алексей Зеленцов,
который свой профессиональный путь начинал еще с оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями сразу после окончания Московского юридического института МВД России. По традиции, генерал-лейтенант Олег Баранов вручил новому начальнику служебное удостоверение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществовидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика