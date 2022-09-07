"Московский патруль": на маму девочек, попавших под мусоровоз в Истре, завели дело

На маму девочек, попавших под мусоровоз в Истре в Подмосковье, завели уголовное дело.

На видео было зафиксировано, что дети переходили дорогу без взрослых. Трехлетняя девочка погибла на месте происшествия, ее пятилетнюю сестру в крайне тяжелом состоянии на вертолете доставили в больницу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.