"Московский патруль": пользователю каршеринга неправомерно выставили счет за ДТП

Клиенту одной из столичных каршеринговых фирм Ивану Труфанову неожиданно выставили счет в почти 90 тысяч рублей за треснувший бампер на автомобиле. Вот только когда на автомобиле появилось это повреждение – во время аренды или уже после?

По данным экспертов, такие случаи не редкость. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.