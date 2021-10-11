"Московский патруль": мужчина ограбил букмекерскую кантору в Балашихе

В Балашихе мужчина ограбил букмекерскую кантору. Угрожая пистолетом, он потребовал от администратора заведения выручку.

Подозреваемый быстро опустошил сейф с деньгами и скрылся. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

