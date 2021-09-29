"Московский патруль": перекрыт нелегальный канал поставки рыбы ценных пород

В Москве обнаружили склад, на котором хранились две с половиной тонны осетра и десятки килограммов черной икры. Нелегальный канал поставки рыбы ценных пород перекрыли сотрудники ФСБ.

Рыбу, незаконно добытую в акватории Каспийского моря, перевозили в специальных тайниках грузовых автомобилей. Чтобы пересчитать тушки, пришлось буквально застелить весь пол на складе. Но места все равно не хватило. Часть "улова" разложили на улице.

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