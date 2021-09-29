"Московский патруль": сотрудники уголовного розыска задержали лжесоцработницу

В столице сотрудники уголовного розыска задержали лжесоцработницу. По их данным, она украла у пенсионерки полтора миллиона рублей.

Злоумышленница сначала позвонила пожилой женщине по телефону и сообщила о том, что ей якобы положена прибавка к пенсии. А когда бабушка пожаловалась на состояние своего здоровья, вероятная мошенница любезно согласилась прислать к ней домой помощницу и помочь с оформлением документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

