"Московский патруль": жертва финансовой пирамиды рассказала, как повелась на обман

Основатели одной из крупнейших финансовых пирамид последнего времени, речь о небезызвестном "Финико", до сих пор в розыске. А пострадавших от их деятельности все больше. Так, женщина поверила в своеобразные принципы бизнеса без договоров и вложила в так называемый мыльный пузырь миллион рублей, который взяла в долг.

Сколько обманутой вкладчице удалось "заработать"? И есть ли надежда вернуть свои сбережения? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.