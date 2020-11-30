"Московский патруль": полицейские выясняют обстоятельства драки в фитнес-центре

В Москве после драки в фитнес-центре зачинщик и пострадавший поменялись местами. Так уверяет один из участников конфликта, второй напротив говорит, что это выдумки и сама жертва нападения затеяла потасовку.

"В октябре 2019 года в ОМВД России по Тверскому району города Москвы поступило заявление от граждан по факту нанесения побоев друг другу. В ходе проведенной проверки они были привлечены к административной ответственности 6.1.1 КоАП "Побои". В последующем по решению суда на данных граждан были составлены административные протоколы и вынесены процессуальные решения в виде наложения штрафов", – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

