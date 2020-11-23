В Москве задержали подозреваемого в кражах вещей из салонов красоты, бутика и бара

14:58
Фото: МВД РФ
В Москве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным следствия, 34-летний житель столицы причастен к краже мобильных телефонов из салона красоты на улице Садовой-Черногрязской. Заявление по факту пропажи устройств на 60 тысяч рублей написали сотрудницы заведения.
Кроме того, в полицию обратился управляющий баром в центре столицы. Он заявил, что из подсобного помещения неизвестный похитил его ноутбук стоимостью 27 тысяч рублей.
В ходе следственных действий было установлено, что злоумышленник также украл мобильный телефон, деньги и другое имущество в салоне красоты на Новинском бульваре, а на Смоленской набережной проник в раздевалку бутика и похитил там смартфон.
Полученные деньги москвич растратил. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Несколько дней назад сотрудники полиции задержали в столице двух подозреваемых в ограблении девушки. Мужчины похитили мобильный телефон, банковскую карту 21-летней приезжей и скрылись. Одним из злоумышленников был ее интернет-знакомый.
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