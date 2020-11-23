В Москве задержали подозреваемого в кражах вещей из салонов красоты, бутика и бара

Фото: МВД РФ

В Москве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным следствия, 34-летний житель столицы причастен к краже мобильных телефонов из салона красоты на улице Садовой-Черногрязской. Заявление по факту пропажи устройств на 60 тысяч рублей написали сотрудницы заведения.

Кроме того, в полицию обратился управляющий баром в центре столицы. Он заявил, что из подсобного помещения неизвестный похитил его ноутбук стоимостью 27 тысяч рублей.

В ходе следственных действий было установлено, что злоумышленник также украл мобильный телефон, деньги и другое имущество в салоне красоты на Новинском бульваре, а на Смоленской набережной проник в раздевалку бутика и похитил там смартфон.

Полученные деньги москвич растратил. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Несколько дней назад сотрудники полиции задержали в столице двух подозреваемых в ограблении девушки. Мужчины похитили мобильный телефон, банковскую карту 21-летней приезжей и скрылись. Одним из злоумышленников был ее интернет-знакомый.

