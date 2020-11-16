Трубы и арматуру стоимостью более 2,5 млн рублей украли со стройки в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Злоумышленники похитили трубы и арматуру со стройки в Новомосковском округе столицы. Об этом сообщает пресс-служба городского главка МВД РФ.

Как пишет Агентство "Москва", в полицию поступило заявление о краже со стройки в поселении Рязановское.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался безработный 1986 года рождения. Установлено, что мужчина действовал не один.

"Неработающий <...>, вступив в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, находясь на территории указанного строительного объекта, путем свободного доступа тайно похитил металлические трубы и арматуру", – рассказали в МВД.

Там уточнили, что сумма ущерба составила свыше 2,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее деньги похитили из банковской ячейки в Марьине. Сумма похищенного составила 28 тысяч долларов.