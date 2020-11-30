"Московский патруль": задержаны подозреваемые в нападении на ветерана

Столичные полицейские задержали приезжих разбойников, которые напали на 90 летнего ветерана в его же квартире. В дом пенсионера двое злоумышленников проникли ночью.

Их запечатлела камера наблюдения, установленная на подъезде. Пожилой мужчина рассказал полицейским, что нападавшие открыли дверь его квартиры ключом. После, угрожая ножом, они отняли у него 50 тысяч рублей. Когда подозреваемых задержали, выяснилось, что они действовали по наводке своей 38-ми летней знакомой. Подробнее – в программе "Московский патруль".

